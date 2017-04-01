У Харкові створили унікальну великокаліберну гвинтівку (фото, відео)

Харків'яни створили унікальну великокаліберну гвинтівку Snipex Rhino Hunter. Її розробили для тих, хто заради точного пострілу готовий чекати годинами, передає 24 канал.

Українські снайпери вже готові оцінити нове дітище харків'ян. Вражає прицільна дальність – 2,5 кілометри. Довжина ствола – 750 мм, при загальній довжині 1200 мм.

Виробники запевняють: стрільба з Snipex максимально зручна: легка перезарядка, гільза викидається автоматично, слабка віддача і ствол, який плаває.

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Гвинтівка заточена під НАТОвський калібр 12,7. І в цьому є певні труднощі. Адже Україна втратила завод у Луганську, що випускав патрони радянського зразка. А ось налагодити закупівлю НАТОвських патронів не так просто.

Дивує факт, що таку гвинтівку випустили на хімічному концерні. Спочатку харків'яни просто волонтерили – відправляли військовим мастило для стволів. А потім прийшла ідея розробити справжню зброю, тим більше, що на базі концерну діяв стрілецький клуб.

Всі елементи гвинтівки вироблені в Україні, навіть ствол. Тоді як інші виробники змушені закуповувати їх за кордоном.