В Україні скоротилося виробництво сталі

В Україні за січень-березень, за оперативними даними, виробництво сталі зменшилося порівняно з січнем-березнем 2016 р. на 8% - до 5,6 млн тонн.

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Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Укрметалургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період також скоротився на 8% - до 4,9 млн тонн, виплавка чавуну скоротилася на 14% – до 5,05 млн тонн.

Обсяг виробництва коксу скоротився на 21% - до 2,6 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2016 р. виробництво сталі зросло в порівнянні з 2015 р. на 6% - до 24,2 млн тонн, виробництво загального металопрокату також збільшилося на 6% - до 21,41 млн тонн, виплавка чавуну зросла на 8% – до 23,59 млн тонн. Обсяг виробництва коксу за 2016 р. зріс на 10% - до 12,73 млн тонн.