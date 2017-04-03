Хіміки вимагають негайно запустити вітчизняне хімічне виробництво

Нестача 278 тисяч тон аміачної селітри, 140 тисяч тон КАС та 258 тисяч тон карбаміду склалась через простій українських хімічних підприємств та припинення імпорту мінеральних добрив з Росії. Українські хімічні підприємства були вимушені зупинити виробництво через нечесну конкуренцію.

«Ми вимагаємо, щоб уряд нас почув і втрутився в ситуацію. Ми запрошуємо прем’єр-міністра у Черкаси, щоб він побачив, що таке справжнє виробництво. Ми вимагаємо, щоб уряд негайно запустив українське виробництво добрив і запровадив антидемпінгове мито на російські добрива», – зазначив голова правління Черкаського «Азоту» Віталій Скляров.

"Поставки імпортних добрив за демпінговими цінами з Росії призвели до нечесної конкуренції, внаслідок якої вітчизняні підприємства змушені були зупинити виробництво. Однак імпортери не змогли задовільнити попит, і не зможуть ліквідувати дефіцит протягом найближчого місяця, який залишився до закінчення посівної", – сказав голова Черкаського об’єднання роботодавців Борис Райков.

Дефіцит мінеральних добрив у розмірі 34% може призвести до втрати 2,5 млрд. доларів експортної виручки. Про це йдеться у аналітичному дослідженні Федерації роботодавців України та Союзу хіміків України.

Крайній строк довнесення добрив через ранню весну спливає 30 квітня. Для задоволення потреб аграріїв необхідно негайно запустити хімічні підприємства. Компенсувати дефіцит за рахунок імпортних поставок не вдасться, оскільки максимальні одномоментні поставки добрив з Росії не перевищували третини від потреби – 80 тисяч тонн аміачної селітри, 80 тисяч тонн карбаміду, поставки КАС наразі взагалі неможливі.

Півтори тисячі працівників Черкаського "Азоту", що зібрались на площі перед будівлею обласної ради Черкас, затвердили звернення до президента України, прем’єр-міністра України та голови Верховної Ради.

"Єдиний вихід – негайне відновлення газопостачання українських хімічних підприємств та введення в дію рішення про запровадження антидемпінгового мита на імпортні добрива з Росії", – йдеться у зверненні працівників підприємства до влади.

За підрахунками експертів ФРУ та Союзу хіміків України, недонесення добрив може призвести до зменшення врожаю пшениці на 10 млн. тонн, кукурудзи – на 5 млн. тонн, врожай цукрового буряка та сої знаходиться під загрозою. Відповідно можуть суттєво зменшитись обсяги експорту, що призведе до зменшення експортної виручки на 2,5 млрд. доларів. Серед наслідків такої ситуації – зростання інфляції до 12% при прогнозі у 9,1%, відсутність традиційного сезонного зниження цін на продовольства та курсу валют через активний експорт сільгосппродукції. Падіння експорту агропродукції може стати однією з причин того, що курс долара у 30-32 гривні за долар може бути досягнутий не у грудні, як планувалось, а у вересні-жовтні. Зростання цін на паливно-мастильні матеріали запустить цикл зростання цін на всі групи товарів та послуг.