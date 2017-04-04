Skoda хоче побудувати в Україні автомобільний завод

Україна зацікавлена в розміщенні виробничих потужностей Skoda Auto в країні, і готова максимально сприяти залученню інвестицій в галузь.

Згідно з повідомленням на сайті уряду, про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі з головою правління Skoda Auto Бернгард Майєром.

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У повідомленні наголошується, що керівництво Skoda Auto розглядає Україну як одну з майданчиків для розгортання необхідних виробничих потужностей.

"Україна зацікавлена в тому, щоб підтримувати наше співробітництво, Skoda давно працює в Україні, і не буду приховувати, що ми зацікавлені, щоб ваша компанія налагоджувала виробництво в Україні. Ми готові стати надійною опорою для реалізації такого проекту, - сказав Гройсман. - Я розумію, що у компанії є глобальний вибір, де розміщувати виробництво, але якщо ви виберете Україну, то це буде правильний вибір. Я готовий "під ключ" супроводжувати всі необхідні заходи, щоб ви відчули всі умови для запуску виробництва ".

За його словами, уряд знає, які зміни необхідні в країні для запуску проекту, і готовий виписати план необхідних дій, який може бути підтриманий як урядовими рішеннями, так і рішеннями місцевої влади.

"Зрозуміло, що є ризики роботи в Україні. Але вони є у будь-якому куточку світу, і сьогодні я не бачу жодних об'єктивних загроз для розвитку виробництва в Україні й ніяких загроз для інвестицій. Я беру на себе зобов'язання виконати все необхідне для повноцінної реалізації проекту», - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2016 році склав 3,8 мільярда доларів.