Суд дозволив обшуки в "Укроборонпромі": підозрюють у співпраці з фіктивними фірмами

Печерський райсуд Києва дозволив військовій прокуратурі Луганського гарнізону вилучити документи концерну "Укроборонпром" щодо співпраці з ТОВ "Оптимумспецдеталь", ТОВ "Интер Сталь ЛТД" та ТОВ "Фірма "Ренал", які підозрюються у фіктивній діяльності, передають "Наші гроші".

Слідство встановило, що в 2014-2015 роках ДП "Київський бронетанковий завод" отримав шість замовлень від Міністерства оборони на ремонт та обслуговування машин спецпризначення. У подальшому в податковій звітності завод показав, що в серпні-листопаді 2015 року нібито придбав ведучі мости до спецтехніки у "Фірми "Ренал" на суму 5,28 млн грн. У свою чергу фірма в цей час нібито зробила закупівлю мостів та комплектуючих до них у "Оптимумспецдеталь" та "Интер Сталь ЛТД" на суму майже 13 млн грн. Далі "Оптимумспецдеталь" нібито провело закупівлю військового обладнання у ТОВ "Промомаркетгруп", ТОВ "Наполі груп" та ТОВ "Мідленд інвест".

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Прокуратура проаналізувала податкові накладні по всьому ланцюгу операцій і не встановила фактів надання логістичних послуг із постачання товарів. Крім того, на допиті директор та засновник "Промомаркетгруп" заявила, що зареєструвала фірму за грошову винагороду і підприємництвом не займалася. А колишній директор "Оптимумспецдеталь" розповів, що у підприємства були відсутні складські приміщення, автотранспорт та трудові ресурси, метою реєстрації фірми було заволодіння державними грошима, які були виділені на оборонний сектор.

Обшуки за місцем реєстрації "Оптимумспецдеталь", "Интер Сталь ЛТД" та "Фірма "Ренал" жодну з фірм не виявили.

Але слідство встановило, що з цими трьома підприємствами в останні роки вели господарську діяльність інші державні підприємства, які входять до концерну "Укроборонпром". У суді слідчий клопотав про доступ до документів концерну про відносини зі згаданими трьома підприємствами, документів про роботу Департаменту безпеки концерну та до положень про кваліфікаційний відбір постачальників. Суд це клопотання задовольнив.

Так, засновником та керівником "Интер Сталь ЛТД" є мешканець Черкаської області Андрій Рогоза. "Оптимумспецдеталь" зараз записане на Романа Чубу, в 2015 році її власником був Ігор Волохач, фірма замішана в оборудках навколо поставок запчастин ДП "Харківський бронетанковий завод".

Власниками "Фірма "Ренал" вказані Григорій Ворончук та Лілія Пастущенко.

"Київський бронетанковий завод" з кінця 2015 року очолює Вадим Шкавро. До нього підприємство очолював Владислав Лисиця, який до того працював в структурі КрАЗу Костянтина Жеваго.

Після президентських виборів у 2014 році концерн "Укроборонпром" очолив Роман Романов.