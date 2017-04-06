"Укроборонпром" передав ЗСУ сучасну радіолокаційну станцію

Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра", що входить в державний концерн "Укроборонпром", в рамках держоборонзамовлення виготовив і передав українським військовим сучасну радіолокаційну станцію (РЛС) 79К6, повідомила прес-служба держконцерну.

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"КП "Науково-виробничий комплекс "Іскра", що входить до складу ДК "Укроборонпром", справив і передав Збройним силам України сучасну радіолокаційну станцію 79К6. Продукція виготовлена в рамках виконання замовлення Міністерства оборони України", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба повідомила, що РЛС 79К6 - це трьохкоординатна радіолокаційна станція кругового огляду, призначена для роботи в умовах наявності перешкод природного і навмисного типу.

РЛС 79К6 призначена для використання в протиповітряної оборони, для видачі на зенітно-ракетний комплекс даних про цілі, а також як інформаційна ланка для забезпечення безпеки польотів.

Згідно з повідомленням, середня потужність сигналу, випромінюваного РЛС 79К6, втричі перевищує значення середньої потужності сучасної транзисторної РЛС за рахунок застосування багатопроменевого клистронного передавача.

"Висока стабільність передавальної системи в поєднанні з високою частотою повторення зондувальних імпульсів дозволяють ефективно гасити пасивні перешкоди і виявляти цілі з малими радіальними швидкостями", - пояснили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укроборонпрому", НВК "Іскра" за підсумками 2016 року збільшив випуск військової радіолокаційної техніки втричі.

За минулий рік НВК "Іскра" отримав чистий прибуток у розмірі 152 мільйонів гривень, що дозволило додатково прийняти на роботу 457 фахівців і закріпити середню заробітну плату на рівні 9900 гривень.

Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" об'єднує в собі конструкторське бюро і електромашинобудівний завод. Це підприємство спеціалізується на розробці та виготовленні сучасних радіолокаційних станцій і комплексів радіоелектронної боротьби. Входить до концерну "Укроборонпром" з 2011 року.