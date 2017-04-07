"Укроборонпром" повідомив про успішні випробування нового пожежного танка

Львівський бронетанковий завод, що входить до складу "Укроборонпрому", завершив випробування нового пожежного танка ГПМ-72, повідомляє прес-служба концерну.

ГПМ-72 призначена для гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт на складах, арсеналах, базах зберігання вибухонебезпечних виробів, розчищення шляхів до вогнищ пожеж, прокладання протипожежних смуг при лісових пожежах.

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В "Укроборонпромі" зазначають, що за своїми тактико-технічними характеристиками ГПМ-72 значно переважає аналоги. Основними її перевагами є сучасний пожежний насос і лафет, місткість пожежної цистерни, яка складає 20 тонн, підвищена прохідність та захищеність екіпажу від ураження різними типами боєприпасів та вогнем пожежі.

"ГПМ-72 витримала випробування і ЛБТЗ очікує на прийняття Міноборони України рішення щодо укомплектування спецпідрозділів Збройних Сил України цими новітніми зразками військової пожежної техніки, оскільки потреба в броньованому пожежному танку є очевидною", – зазначив директор заводу Роман Тимків.