Корейська Daewoo хоче виготовляти електромобілі в Україні

Представники однієї з найбільшої корейської торгової корпорації Posco Daewoo висловили зацікавленість у створенні Україні виробництва транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

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Як повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, поточного тижня відбулася зустріч з головним виконавчим директором цієї компанії, в ході якої представник з Кореї високо оцінив зусилля Мінінфраструктури з розвитку сегменту електромобілів в Україні.

Міністр також анонсував прибуття корейської делегації в Україну протягом місяця для більш предметного вивчення можливості виробництва електрокарів в нашій країні. "Ми з ними зустрілися і домовилися, що в кінці квітня-початку травня від них приїде делегація для вивчення українського ринку щодо можливості продажу та перспектив виробництва електромобілів", - повідомив міністр.

За його словами, компанія вже має досвід роботи в Україні, що є позитивним аспектом для поглиблення співробітництва між країнами.