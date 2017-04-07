Київський суд заарештував захоплене майно ДТЕК Ахметова на території "Л/ДНР"

Шевченківський районний суд Києва заарештував майно підприємств ДТЕК на тимчасово неконтрольованій території, над яким компанія втратила контроль. Про це повідомила прес-служба ДТЕК.

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Згідно з повідомленням, процедуру виконають в рамках кримінального провадження щодо ч. 3 ст. 206 Кримінального кодексу України.

«Дії суду стосуються в першу чергу всіх транспортних засобів, вугільної продукції та обладнання підприємств. Це означає повну заборону на відчуження, розпорядження і незаконного використання цього майна», - йдеться в повідомленні.

Перелік арештованого рухомого майна буде внесений в державний реєстр обтяжень і бази розшуку МВС. Інформація про арештоване вугілля буде спрямована до митних органів, аби не допустити ввезення цього вугілля в Україну через територію Росії.

«Ми розуміємо, що представники так званих «ЛДНР» намагатимуться відновити видобуток вугілля на захоплених шахтах. Тепер всі, хто буде мати той чи інший стосунок до цього процесу, будуть переслідуватися відповідно до українського та міжнародного законодавства», - зазначив керівник Антикризового штабу ДТЕК Денис Діденко.

Як відомо,15 березня ДТЕК Ахметова заявив про втрату контролю над шахтами і компаніями в зоні АТО. У компанії повідомили, що керівники ряду підприємств, які входять до складу холдингу і розташовані в зоні АТО, отримали вимоги від влади так званих «ДНР» і «ЛНР» про перереєстрацію даних активів.

За фактом втрати контролю над вищезгаданими підприємствами ДТЕК звернувся в правоохоронні органи України, Державну фіскальну службу, податкові органи та державні фонди, а також залучив юридичні компанії для захисту своїх інтересів в українському та міжнародному правовому полі.

В кінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду ж/д переходів, за якими вугілля антрацитної групи поставлявся на підконтрольну Україні територію, що призвело до дефіциту цього виду палива. Після цього 15 лютого Кабмін увів надзвичайні заходи у сфері електроенергетики, які дозволили знизити витрати антрациту на ТЕС і ТЕЦ і не допустити проблем з енергопостачанням.

Енергетичну блокаду АТО розкритикували президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За оцінками об'єднання "Укрметалургпром", втрати металургійної та суміжних галузей за підсумками року через блокаду складуть не менше 3,5 млрд дол.

Для врегулювання ситуації 1 березня Кабмін ввів порядок переміщення товарів через лінію розмежування. Цим документом уряд дозволив переміщувати через лінію розмежування з зоною АТО тільки гуманітарні вантажі, а також товари, необхідні для роботи металургії, гірничо-збагачувальної, вугільної галузей і генерації електроенергії.

14 березня Порошенко заявив, що ряд українських підприємств в зоні АТО були незаконно конфісковані владою так званих «ДНР» і «ЛНР». За словами президента, Україна не може мати з цими активами ніяких економічних зв'язків до відновлення контролю над ними.

15 березня Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО.