Зростання цін виробників промпродукції в Україні сповільнилося до 38%

Зростання цін виробників промислової продукції в Україні в березні 2017 року в річному вираженні, порівняно з березнем 2016 року, уповільнилось до 38,3% із 38,9% місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем лютим 2017 року, ціни виробників промпродукції в березні зросли на 3,5%.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, ціни виробників промпродукції зросли на 6,4%.

У повідомленні зазначається, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, зростання цін виробників промислової продукції в Україні в лютому 2017 року в річному вираженні прискорилось до 38,9% із 36,8% місяцем раніше.