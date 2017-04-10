Toshiba думає про продаж бізнесу з виробництва телевізорів

Японська корпорація Toshiba, яка вступила в процес реструктуризації після банкрутства своєї дочки американської Westinghouse Electric, має намір продати підрозділ з виробництва телевізорів. Про це в понеділок повідомило агентство Kyodo, передає ТАСС.

Як очікується, остаточно це питання буде вирішено до кінця березня наступного року. За попередніми оцінками, сума операції становитиме кілька сотень мільйонів доларів. Серед можливих покупців розглядається декілька китайських компаній, а також турецький виробник побутової техніки Vestel, який раніше вже займався складанням телевізорів Toshiba за ліцензією для європейського ринку.

У 1960 році Toshiba випустила перший в Японії кольоровий телевізор. Однак зараз цей бізнес приносить корпорації тільки збитки, розмір яких перевищує 10 млрд ієн ($90 млн). За період з квітня по вересень 2016 року виручка від продажів телевізорів також впала на 42% в порівнянні з 2015 роком і становила 27,9 млрд ієн ($252,6 млн).

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29 березня Westinghouse Electric подала в суд Нью-Йорка документи про банкрутство. Цей процес буде проходити згідно з главою 11 Кодексу США про банкрутство, що дозволить провести реорганізацію без серйозних наслідків для поточних проектів.

В оприлюдненому в той же день заяві керівництво Toshiba зробило прогноз, що чистий збиток корпорації за підсумками 2016 фінансового року становитиме 1,01 трлн ієн ($9,13 млрд). Зараз компанія проводить масштабну реорганізацію: раніше вона вже повідомляла про намір продати свій бізнес з виробництва мікрочіпів і пристроїв пам'яті.