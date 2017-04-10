"Укргазвидобування" завершила ремонт та запустила Шебелинський ГПЗ

Найбільша державна газодобувна компанія "Укргазвидобування" завершила двотижневий ремонт і запустила в роботу Шебелинський газопереробний завод (Харківська область). Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Укргазвидобування" після двотижневого планового ремонту Шебелинського ГПЗ 8 квітня завершила пускові роботи технологічного обладнання... На даний час всі технологічні установки працюють в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, в ремонтний період було виконано комплекс робіт з поточного технічного обслуговування, ревізії та ремонту обладнання, зокрема, очищення від відкладень, ревізія колонного, теплообмінного і сепараційного обладнання заводу та інші роботи.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня 2017 року в результаті пожежі на складі Міністерства оборони поблизу міста Балаклія (Харківська область) почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців і цивільного населення немає. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію.

Того ж дня "Укргазвидобування" заявила про виведення Шебелинського заводу в ремонт (який за планом мав початися на кілька днів пізніше) і евакуювала 80 співробітників зі свердловин у зв'язку з погрозами для їх безпеки.

Довідка УНІАН. Шебелинський ГПЗ – завод з переробки газового конденсату і нафти з подальшим виробництвом нафтопродуктів (бензинів, дизельного палива, скрапленого газу та ін). У квітні компанія "Укргазвидобування" завершила ремонт технологічних установок заводу і налагодила випуск бензинів екологічного класу Євро-4.

"Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%.