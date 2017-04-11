Нацгвардія отримала на озброєння бронеавтомобіль "Козак-5" (фото)

Спецзагін "Вега" Нацгвардії провів навчання з ліквідації диверсійно-розвідувальних груп противника.

Евакуацію пораненого з поля бою виконував ще один бронеавтомобіль українського виробництва - "Козак-5", який був представлений восени 2016 року, передає Autoconsulting.com.ua.

Його повна маса - 10 т, а довжина "Козак-5" складає 6100 мм, ширина - 2300 мм, висота по даху корпусу - 2250 мм. Він має багато додаткового обвісу порівняно з "Козак-1" й адаптований до вимог військових. Крім того, у "Козак-5" зовсім інша передня "маска" і кращі технічні параметри.

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Крім виставки "Зброя та безпека", "Козак-5" особливо ніде не демонстрували, але виявилося, що він вже служить у спецзагоні "Вега", де, судячи з хреста на корпусі, виконує роль медавтомобиля.

При цьому "Козак-5" також оснащений броньованою вежею, з якої можна вести вогонь з автоматичної зброї.

Раніше УНІАН повідомляв, що ЗСУ прийняли на озброєння бронеавтомобіль приватного вітчизняного виробника "Козак-2". Це - друга модифікація відомого у часи війни "Козака".