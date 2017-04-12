Метпідприємства України скоротили споживання газу на 20%

Металургійні підприємства України в березні скоротили споживання природного газу на 20% у порівнянні з лютим - до 140 млн куб. м.

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Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром.

Середньодобове споживання природного газу в березні становило 4,5 млн куб. м. За минулий рік середньодобове споживання становило 4,8 млн куб. м проти 5,5 млн куб. м за 2015 рік.

Всього за 3 місяці металурги спожили 510 млн куб. м природного газу, що склало 111% до обсягу споживання в аналогічному періоді 2016 року.

За даними «Металургпрому», споживання електроенергії в січні-березні становило 3,1 млрд кВт/год - на 4% менше за 3 місяці 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, металургійні підприємства України в 2016 році скоротили споживання природного газу на 14% порівняно з 2015 роком - до 1,74 млрд куб. м, споживання електроенергії за 2016 рік збільшилося на 4% - до 12,9 млрд кВт/год.