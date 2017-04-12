В Україні можуть ввести тимчасовий мораторій на банкрутство держшахт

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підтримує введення тимчасового мораторію на банкрутство державних шахт до проведення їх реструктуризації.

Про це голова уряду заявив на засіданні Кабінету міністрів у середу.

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«Я підтримую і думаю, що міністри підтримають тимчасовий мораторій (на банкрутство держшахт - УНІАН) на період проведення їх реструктуризації», - підкреслив він.

Також Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів України має намір 26 квітня розглянути Стратегію розвитку вугледобувної галузі, яка передбачає проведення модернізації держшахт і стабільної виплати заробітної плати шахтарям.

«26 квітня на Кабміні ми повинні розглянути Стратегію розвитку вуглевидобувної галузі. Це має бути фундаментальна робота. Це повинна бути дорожня карта того, що необхідно зробити цього року в галузі. Ми виділили 1,8 млрд грн і повинні визначитися, як будемо управляти цими ресурсами, щоб вивести шахти зі збитковості. Потрібно створити нормальні умови для шахтарів, вони ж працюють в жахливих умовах», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2017 року Гройсман доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості розробити і винести на розгляд уряду Стратегію розвитку вуглевидобувної галузі.

Україна відчуває дефіцит вугілля антрацитної групи, поставки якого були припинені з тимчасово окупованої території після початку енергетичної блокади зони АТО і рішення РНБО від 15 березня 2017 року про заборону переміщення вантажів через лінію розмежування.

Водночас, значні труднощі відчувають державні шахти, які розташовані на підконтрольній території, зокрема, виникають постійні затримки з виплатою заробітної плати, борги за електроенергію і як наслідок - позови від енергопостачальних компаній та банкрутства. Також в Україні не розвинений ринок енергетичного вугілля, тому раніше прем'єр-міністр неодноразово виступав за створення біржі з торгівлі вугіллям.