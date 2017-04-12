Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Держгеонадр

Кабінет міністрів України оголосив конкурс на заміщення вакантної посади голови Державної служби геології та надр України.

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За інформацією прес-служби Міністерства екології та природних ресурсів, дане рішення було прийнято на засіданні уряду 12 квітня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2015 року Кабмін призначив виконуючим обов'язки голови Держгеонадр Миколи Бояркіна. У червні 2015 року суд визнав це призначення незаконним, оскільки, на думку суду, відповідне рішення приймалося з порушенням законів.

На початку 2016 року журналісти програми "Схеми" провели розслідування і з'ясували, що конкурс з видобутку лабрадориту (облицювального каменю) в Житомирській області виграла компанія, зареєстрована на сестру Бояркіна і його радника Дениса Жегалова.

17 травня 2016 року міністр екології Остап Семерак повідомив, що новий керівник Держгеонадр може бути призначений через півроку, після проведення конкурсу на заміщення даної вакантної посади згідно з новим Законом "Про державну службу".

Також міністр екології неодноразово заявляв про необхідність реформування Держгеонадр і повідомляв про незадовільні результати роботи нинішнього керівництва служби, зокрема Бояркіна.