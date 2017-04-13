Кабмін спростив процес ліквідації збиткових держшахт

Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою дозволив проводити ліквідацію збиткових державних вугільних шахт без їх виведення зі складу діючих вугледобувних підприємств, що дозволить скоротити час і витрати на ліквідацію таких шахт. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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"На засіданні уряду (12 квітня – УНІАН) був схвалений проект постанови Кабміну "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості", - відзначили в прес-службі, додавши, що постановою закріплена норма, відповідно до якої буде надана можливість фінансувати процес підготовки збиткових шахт до ліквідації, без виділення їх із складу діючих вугледобувних підприємств, тобто без створення нових юросіб.

За даними Міненерговугілля, зміни значно скоротять процес підготовки до ліквідації і витрати на її проведення, а майно зазначених шахт буде вчасно передаватися на ліквідацію.

"Прийняття постанови дозволить відкрити фінансування за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості", що в свою чергу дозволить погасити заборгованість по зарплаті працівникам, оплатити спожиту в 2017 році електроенергію і приступити до виконання робіт в рамках проектів ліквідації шахт", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, багато держшахт перебувають у важкому фінансовому стані, оскільки собівартість видобутку вугілля (для багатьох з них) перевищує його відпускну ціну (1730 гривень за тонну). Шахти мають великі борги за електроенергію, а також не в повній мірі фінансуються програми із закупівлі обладнання для техніки безпеки та із виплати заробітної плати.