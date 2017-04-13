Рада заборонила банкрутувати держшахти до 2019 року

Верховна Рада України прийняла закон про зупинення виконавчих проваджень і тимчасову заборону процедури банкрутства – до 1 січня 2019 року стосовно державних вугільних шахт, які знаходяться в складному фінансовому положенні і мають значну заборгованість перед компаніями-кредиторами.

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За відповідний законопроект №6212 проголосували 229 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

"Причиною появи цього законопроекту стала нагальна необхідність захистити державні підприємства від блокування роботи шахт і їх штучного доведення до банкрутства. У зв'язку з цим пропонується встановити перехідний період – до 1 січня 2019 року, протягом якого буде діяти заборона на здійснення виконавчого провадження і арешту рахунків державних вугледобувних підприємств", – сказав народний депутат Михайло Бондар, представляючи даний законопроект.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, на сьогодні держшахти мають великі борги за електроенергію (5,2 мільярда гривень), не одержують з бюджету достатньо фінансування для покриття високої собівартості видобутку вугілля і, як наслідок, не можуть в повній мірі фінансувати заходи з техніки безпеки.

"У разі відсутності законодавчого акту про заборону порушення справ про банкрутство цих підприємств в подальшому буде здійснюватися масове накладення арештів на виділені бюджетні кошти, призначені на виплату заробітної плати шахтарям, а також на кредит у розмірі 1 мільярд гривень на технічне переоснащення вугільного виробництва", – сказано в пояснювальній записці.

Також у ній вказується, що за час дії заборони процедури банкрутства Міністерство енергетики та вугільної промисловості зможе якісно підготувати відповідні їм державні шахти до приватизації та модернізувати існуючий фонд для виходу держпідприємств на самоокупність.

Як повідомляв УНІАН, після того як уряд значно знизив рівень дотацій для держшахт на покриття високої собівартості вугілля, ці підприємства почали стрімко накопичувати борги за електроенергію. До 1 травня 2016 року вугільна промисловість, за даними Міненерговугілля, заборгувала енергопостачальним компаніям 10,3 мільярда гривень. Борги за поставлену електроенергію стали приводом для звернення цих компаній в суд та ініціювання процедури банкрутства вугільних підприємств.

Наприкінці березня міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що Міненерговугілля планує у 2017 році скоротити загальний рівень збитків державного вуглевидобувного сектору порівняно з результатами 2016 року в 8 разів – до 400 мільйонів гривень і за підсумками першого кварталу 2018 року вийти на рівень беззбитковості. Також Минэнергогуля планує цього року ліквідувати 8 шахт.