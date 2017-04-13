ТОП-100 держкомпаній за півроку отримали майже 32 мільярди прибутку

ТОП-100 українських державних компаній у січні-червні 2016 року, за уточненими даними, отримали 31,6 мільярда гривень прибутку, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, на ТОП-100 держкомпаній довелося 82% чистого доходу і 86% всіх активів держави. Найбільші активи сконцентровані в нефтагазовом секторі ("Нафтогаз України"), транспорті ("Укрзалізниця") та електроенергетиці ("Енергоатом").

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За винятком хімічної промисловості, всі сектори портфеля з ТОП-100 держкомпаній продемонстрували позитивну динаміку чистого доходу і за результатами першого півріччя 2016 року портфель отримав прибуток у 31,6 мільярда гривень (без урахування результатів діяльності "Укрпошти"), тоді як за результатами перших 6 місяців 2015 року компанії отримали збиток у розмірі 11,9 мільярда гривень. Загальна балансова вартість активів портфеля держкомпаній склала 1,3 трильйона гривень, що майже на 11% більше, ніж за результатами січня-червня 2015 року.

"Зараз державні компанії в цілому демонструють набагато кращий фінансовий результат, ніж у попередні періоди. Але головним чином це стосується 100 найбільших державних компаній. Більшість підприємств поза цього списку є збитковими або взагалі не функціонують, тому приватизації в першу чергу підлягають вони", – зазначив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

За даними Мінекономрозвитку, з 3460 держпідприємств, існуючих в Україні, функціонують лише 1794.

Як повідомляв УНІАН, чистий прибуток українських державних компаній у січні-вересні 2016 року склала 38,3 мільярда гривень, а сукупна вартість держактивів – 1,5 трильйона гривень.

Прогнозований Мінекономрозвитку обсяг прибутку державних компаній, очікуваний за підсумками 2016 року, становить 23 мільярдів гривень проти збитків у розмірі 38 мільярдів гривень роком раніше.