Apple думає про покупку бізнесу Toshiba з виробництва пристроїв пам'яті

Американська корпорація Apple вивчає можливість придбання частини бізнесу з виробництва напівпровідників і пристроїв пам'яті японської компанії Toshiba, яка знаходиться в кризі через масштабні збитки, пов'язані з її донькою Westinghouse Electric. Про це в п'ятницю повідомив телеканал NHK, передає ТАСС.

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За його даними, Apple може придбати від 20% до 30% акцій створеної 1 квітня Toshiba Memory. Точна сума операції поки не визначена. З точки зору американської корпорації, це допоможе їй забезпечити стійку виробничу базу напівпровідників, які активно використовуються в продукції, що випускається нею, в тому числі в смартфонах iPhone.

Крім того, не виключений варіант, за якого Apple об'єднається з тайванською Hon Hai Precision Industry, відомою під брендом Foxconn, для придбання тієї ж частини бізнесу. Це дозволило б Toshiba залишити за собою контрольний пакет акцій Toshiba Memory і уникнути проблем, пов'язаних з можливим витоком технологій.

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Як повідомляла ділова газета Nikkei на участь в угоді з продажу Toshiba Memory також претендують південнокорейська SK Hynix і американські Broadcom і Western Digital. Остання разом з Toshiba управляє заводом з виробництва мікрочіпів в японському місті Іоккаіті.

29 березня Westinghouse Electric подала в суд Нью-Йорка документи про банкрутство. Цей процес буде проходити згідно з главою 11 Кодексу США про банкрутство, що дозволить провести реорганізацію без серйозних наслідків для поточних проектів. В оприлюдненій у той же день заяві керівництво Toshiba зробило прогноз, що чистий збиток корпорації за підсумками 2016 фінансового року становитиме 1,01 трлн ієн ($9,13 млрд).