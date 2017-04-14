Гройсман вважає за необхідне знизити ренту на газ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає за необхідне знизити ставку рентної плати за видобуток природного газу з 29% для приватних компаній і з 50% для державної компанії «Укргазвидобування» до єдиної ставки – 12% від ціни газу для того, щоб збільшити річний видобуток цього енергоресурсу.

Читайте такожПорошенко підписав закон про передачу 5% ренти за користування надрами в місцеві бюджети з 2018 року

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Необхідно створити сприятливі умови «для розвитку газовидобутку – УНІАН). Необхідно нарешті з 2018 року знизити ренту на видобуток газу і ввести єдину ставку – 12%. Вважаю, що такий підхід є прийнятним і ми зможемо збільшити видобуток», – сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у середині вересня 2016 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект, яким пропонувалося знизити ставку ренти на видобуток природного газу з нинішнього рівня до 12% з початку 2017 року. Ця норма має поширюватися тільки на новопробурені свердловини.

Згідно з інформацією Асоціації газовидобувних компаній, ухвалення цього законопроекту повинно було створити стимули для буріння нових свердловин і дало б змогу збільшити видобуток газу з початку 2017 року.

6 грудня 2016 року цей законопроект було проголосовано в першому читанні. 18 грудня поправка про запровадження 12-відсоткової ренти було скасовано на засіданні парламентського комітету з питань податкової та митної політики. За розгляд цього законопроекту в другому читанні 20 грудня цю норму було остаточно відхилено.

Україна в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила видобуток природного газу на 0,5% – до 19,896 млрд куб. м.