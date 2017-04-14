Путін хоче створити електронну систему для відстеження товарів з України

Президент РФ Володимир Путін хоче створити в Євразійському економічному союзі (ЄврАзЕС) електронну систему відстеження товарів з України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на зустрічі в Бішкеку президентів країн ЄврАзЕС (РФ, Білорусі, Казахстану, Вірменії і Киргизії).

«Ще одним елементом зміцнення Євразійського економічного союзу є сполучення наших інформаційних систем наших держорганів, насамперед митних служб, з метою створення механізму моніторингу руху товарів по території союзу», - сказав Путін.

Читайте такожСБУ викрила російських бізнесменів, які вивели з України понад 30 мільйонів (фото)

«Це дало б змогу поліпшити розв‘язання таких проблемних питань для транзиту товарів третіх країн, зокрема й України», - вважає він.

За словами Путіна, про це президенти неодноразово «дискутували» і дійшли висновку, що введення електронної системи відстеження товарів допомогло б і «нашим партнерам, які перебувають поза межами союзу».

Як повідомляв УНІАН, взаємні торговельні обмеження між Україною і РФ було введено в січні 2016 року через те, що між Україною і Євросоюзом набув чинності режим вільної торгівлі. Взимку було значно обмежено експорт українських товарів до Росії, а відтак було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України в Росію. В липні 2016 року РФ продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану і Киргизстану.

13 лютого Україна в рамках свого членства у Світовій організації торгівлі подала позов до Росії за введені нею з 2016 року численні транзитні обмеження щодо українських товарів.