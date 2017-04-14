Гройсман - депутатам: треба нарешті закінчити роботу над законом про індустріальні парки

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликає парламент ухвалити законодавство про індустріальні та технопарки.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

Говорячи про ініціативи, які він проситиме депутатів підтримати, Гройсман зазначив, що "нам треба врешті-решт закінчити роботу над законом про індустріальні парки".

"І нам потрібно буде завершити роботу, дуже хотів би, щоби до завершення цієї сесії ухвалити правильне законодавство, сміливе законодавство про створення технопарків, інноваційних парків країни", - сказав урядовець.

Він наголосив, що це буде серйозним внеском в економічний і технологічний розвиток України.

Як повідомляв УНІАН, у квітні урядовий комітет під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва вже схвалив Стратегію розвитку високотехнологічних галузей для України до 2025 року.