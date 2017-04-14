Великі та середні підприємства України отримали 76 мільярдів прибутку проти збитку роком раніше

17:02, 14 квітня 2017
Промисловість
343

Також повідомляється, що частка збиткових підприємств в Україні за підсумками року скоротилася до 26,5% до 29,4% роком раніше.

REUTERS

Великі та середні підприємства України, крім банків, у 2016 році отримали 75,651 мільярда гривень прибутку до оподаткування проти 236,566 мільярда гривень збитку за 2015 рік. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на попередні дані.

Читайте такожТОП-100 держкомпаній за півроку отримали майже 32 мільярди прибутку

Згідно з наведеними даними, за рік фінансовий результат прибуткових підприємств України збільшився на 12,6% - до 328,918 мільярда гривень, тоді як фінансовий результат збиткових підприємств скоротився на 52,1%, до мінус 253,267 мільярда гривень.

Також повідомляється, що частка збиткових підприємств в Україні за підсумками року знизилася до 26,5% до 29,4% роком раніше.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Також у відомстві зазначили, що дані за 2016 рік попередні та остаточні показники будуть опубліковані в жовтні 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, великі та середні підприємства України, без обліку бюджетних установ за 2015 рік, отримали 236,567 мільярда гривень збитку до оподаткування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #підприємства