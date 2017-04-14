Великі та середні підприємства України отримали 76 мільярдів прибутку проти збитку роком раніше

Великі та середні підприємства України, крім банків, у 2016 році отримали 75,651 мільярда гривень прибутку до оподаткування проти 236,566 мільярда гривень збитку за 2015 рік. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на попередні дані.

Читайте такожТОП-100 держкомпаній за півроку отримали майже 32 мільярди прибутку

Згідно з наведеними даними, за рік фінансовий результат прибуткових підприємств України збільшився на 12,6% - до 328,918 мільярда гривень, тоді як фінансовий результат збиткових підприємств скоротився на 52,1%, до мінус 253,267 мільярда гривень.

Також повідомляється, що частка збиткових підприємств в Україні за підсумками року знизилася до 26,5% до 29,4% роком раніше.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Також у відомстві зазначили, що дані за 2016 рік попередні та остаточні показники будуть опубліковані в жовтні 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, великі та середні підприємства України, без обліку бюджетних установ за 2015 рік, отримали 236,567 мільярда гривень збитку до оподаткування.