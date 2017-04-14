"Укроборонпром" минулого року передав армії майже 7 тисяч одиниць озброєння

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, у 2016 році передав українській армії 6,986 тисячі одиниць бойової техніки і озброєння, повідомила УНІАН прес-служба концерну.

Читайте також"Укроборонпром" передав ЗСУ сучасну радіолокаційну станцію

Згідно інфографіці, українські силові відомства отримали 2139 одиниць нової та модернізованої техніки, 1389 одиниць відремонтованої та 3458 одиниць ЗІП, вузлів і агрегатів.

В держконцерні відзначили, що в 2016 році передали військам нові і відремонтовані 1011 одиниць бронетанкової техніки та артилерійського озброєння, 1035 одиниць високоточного озброєння і боєприпасів, 1034 одиниць техніки зв'язку та радіоелектронної боротьби, 172 одиниць авіатехніки, а також 6 одиниць військово-морської техніки для ВМС України.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укроборонпром" повідомляв, що в 2015 році передав українській армії 2,036 тисячі одиниць бойової техніки та озброєння.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.