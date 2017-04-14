"Укроборонпром" минулого року збільшив прибуток майже на третину

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства країни, у 2016 році отримав 28,3 мільярда гривень чистого прибутку, що на 31,2% більше, ніж у 2015 році, повідомляється у фінансовому звіті компанії, переданому УНІАН.

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Згідно з даними звіту, показник EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, сплати податків і амортизаційних відрахувань) "Укроборонпрому" за вказаний період склав 3,7 мільярда гривень.

Рентабельність в 2016 році зросла на 5,4% порівняно з 2015 роком.

Капітальні інвестиції компанії знизилися на 15% – до 683,7 мільйона гривень.

Також повідомляється, що фінансовий результат від операційної діяльності за підсумками 2016 року становив 2 мільярди 344 мільйони гривень.

Крім того, повідомляється, що держконцерн в 2016 році сплатив 4,6 мільярда гривень податків.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.