Україна ввела нові антидемпінгові мита щодо імпорту з Росії

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) на черговому засіданні у четвер, 13 квітня, вирішила застосувати антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці походженням з Російської Федерації, а також запланувала розслідування щодо імпорту з РФ карбамідо-формальдегідної продукції.

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Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

«До російських експортерів застосовується антидемпінгове мито строком на 5 років у розмірі: для експортера-виробника відкритого акціонерного товариства «Волзький абразивний завод» (ВАТ «ВАЗ»), що розташований у місті Волзький Волгоградської області – 6,54 %; для інших експортерів та загалом для Російської Федерації – 33,83%», – йдеться в повідомленні.

У комісії зазначають, що застосування антидемпінгових заходів позитивно вплине на фінансово-господарське становище національного товаровиробника, зокрема, сприятиме відновленню обсягів виробництва та продажів, збереженню та поновленню робочих місць, відновлення прибутків.

Також комісія ухвалила рішення про проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації.

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У комісії нагадали, що чинні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну нітрату амонію з РФ були застосовані ще у травні 2008 року.

У липні 2014 року за результатами перегляду, заходи були продовжені на 5 років (до липня 2019 року).

Разом із цим, 30 березня цього року Мінагропрод повідомив, що у зв'язку із зупинкою виробництва та відвантаження азотних добрив вітчизняними підприємствами, існує необхідність переглянути заходи.

У свою чергу вітчизняні товаровиробники нітрату амонію також звернулись щодо необхідності переглянути антидемпінгові заходи, оскільки ці заходи недостатньо запобігають шкоді, що демпінговий імпорт з Російської Федерації заподіює національному товаровиробнику, додали у комісії.

Взявши до уваги обидві позиції, члени МКМТ погодились, що існує необхідність для дослідження ситуації на ринку мінеральних добрив в рамках проміжного перегляду.

Крім того, МКМТ прийняла рішення про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Російської Федерації.

Згідно з рішенням МКМТ антидемпінгове розслідування порушується щодо імпорту в Україну карбамідо-формальдегідної смолин та карбамідо-формальдегідного концентрату походженням з Російської Федерації (код УКТЗЕД 3909 10 00 00).

У ході розслідування будуть вивчатися інформація та докази наявності демпінгу, шкоди та причинно-наслідкового зв'язку між ними. За результатами проведених досліджень буде прийнято рішення щодо доцільності застосування антидемпінгових заходів.