Антимонопольний комітет дозволив "Укрзалізниці" закуповувати вагонокомплекти у російських збройних баронів

Антимонопольний комітет дозволив «Укрзалізниці» закуповувати зроблене на замовлення російських збройних баронів вагонне литво 2012-2013 років випуску, використання яких в Росії, згодом було категорично заборонене з міркувань захисту ринку та безпеки.

Про це УНІАН повідомив фінансовий директор публічного акціонерного товариства «Кременчуцький сталеливарний завод» Ростислав Дубров, посилаючись на рішення Антимонопольного комітету від 10 квітня.

При цьому Дубров відзначив, що це рішення Антимонопольний комітет прийняв швидше за все, під тиском деяких впливових українських бізнесменів і політиків, які дізналися про те, що в Китаї на складах з 2013 року зберігаються нікому не потрібні більше 20 тисяч вагонокомплектів, у тому числі вироблених на гроші російських бізнесменів.

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«Починаючи з 2010 року, в Росії спостерігався справжній бум вагонобудування. Окремі російські підприємства, зокрема, виробляють крім вагонів танки, "Уралвагонзавод", пробували розмістити замовлення на лиття не в Україні, а в Китаї», - повідомив Дубров.

За його словами, буквально в стислі терміни китайські заводи налагодили виробництво лиття. Однак більша його частина так і залишилася незатребуваною, оскільки російська влада в останній момент перекрила доступ лиття з Китаю, зробивши ставку на власне виробництво. "З позиції держави та російської промисловості - це абсолютно вірне рішення. З тих пір вироблена за тепер вже застарілими технічними нормативам продукція так і лежить в Піднебесній без реальних перспектив реалізації з причини того, що може бути застосована тільки на дорогах колишнього СРСР", - відзначив фінансовий директор КСЗ.

«Однак Антимонопольний комітет України чомусь вважає, що імпорт лиття з Китаю, 2012-2013 років випуску, розширює конкуренцію при проведенні тендерів «Укразализниці», - з подивом констатував Дубров.

Дубров також зазначив, що дозвіл АМКУ на закупівлю «Укрзалізницею» вагонокомплектів суперечить чинному законодавству України і скоріше звужує конкуренцію, зокрема, згідно із Законом « Про залізничний транспорт», вся продукція, яка поставляється на залізницю, повинна бути сертифікована і відповідати нормам безпеки.

Крім того, Дубров вказав на той факт, що Україна ввела новий ГОСТ на лиття (32400) і все лиття, вироблене з грудня 2016 року в Україні для потреб Укрзалізниці має строго відповідати цьому ГОСТу.

«Ми переконані, що брати участь у тендерах «Укрзалізниці» має право в будь-яке підприємство з будь-якої країни. Головне, щоб його продукція відповідала технічним вимогам, виконання яких вимагає українське законодавство і український залізничний монополіст від вітчизняних виробників. І процес її приймання повинен відповідати тому, який застосовується відповідно до діючих в Україні стандартів до вітчизняних підприємств», - підкреслив Дубров, додавши, що в іншому випадку, вся конкуренція на тендері зведеться до визначення того, хто краще домовиться з китайцями про ціну на продукцію, місце якої на брухтовій купі, а приймальники "Укрзалізниці" будуть контролювати процеси порізки на металобрухт українських ливарних заводів.

«І, мабуть, найголовніше - хто дасть гарантії, що вироблена в 2012-2013 роках китайськими підприємствами продукція відповідає діючим сьогодні в Україні технічним стандартам? Ігнорування технічних норм і стандартів у вагонобудуванні може призвести до величезних руйнувань і людських жертв. І хто гарантує, що після неминучої загибелі вітчизняного ливарного кластера, "Укрзалізниця" не потрапить у залежність від імпорту з Китаю чи Росії?», - заявив Дубров.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці лютого «Укрзалізниця» оголосила два тендери на закупівлю 960 вагонокомплектів при встановленій максимально допустимою ціною в 96 тис. грн за один комплект. Крім того, «Центр забезпечення виробництва» при «Укрзалізниці» в лютому оголосив ще два тендери на закупівлю понад двох тисяч вагонокомплектів на тих же цінових умовах.

Однак вітчизняні виробники - "Кременчуцький сталеливарний завод" і «Азовмаш», можливості виробництва яких повністю покривають потреби державного монополіста, - відмовилися брати участь у тендерах через встановлену на економічно необґрунтованому рівні максимально допустиму ціну.

Одночасно, промислові підприємства і цілі галузі заявляли про величезні втрати через відсутність необхідної кількості вантажних вагонів і локомотивів.

В кінці 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав «Укрзалізницю» запустити масштабну програму вагонобудування, зробивши ставку на вітчизняних виробників вагонів.

Довідка УНІАН. Кременчуцький сталеливарний завод відновив роботу на початку грудня 2016 року після кількох років простою.

Зокрема, завод знаходився в законсервованому стані через відмову Росії купувати продукцію.

Крім того, в цей час «Укрзалізниця» не проводила тендери на закупівлю нових вагонів.

ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів.