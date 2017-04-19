"Полтавагазвидобування" хоче до кінця року ввести в експлуатацію 26 нових свердловин

Компанія "Полтавагазвидобування", що входить в найбільшу газовидобувну компанію України - "Укргазвидобування" планує до кінця 2017 року вести в експлуатацію 26 нових свердловин, повідомила прес-служба "Укргазвидобування".

Згідно з повідомленням, очікуваний сумарний дебіт цих свердловин становитиме близько двох мільйонів кубометрів газу.

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Повідомляється, що в першому кварталі 2017 році "Полтавагазвидобування" освоїла сім свердловин, а ще шість вивела з недіючого фонду. "Крім цього, завдяки колтюбингу вдалося додатково добути 1,2 мільйона кубометрів газу з 23 свердловин", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в другому кварталі цього року компанія планує провести операції за колтюбінгу ще на 25 свердловинах.

Як повідомляв УНІАН, "Укргазвидобування" у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,605 мільярда кубометрів.

В даний час компанія реалізує програму "20/20", яка передбачає нарощування обсягів видобутку до рівня 20 мільярдів кубометрів газу на рік до 2020 року. Загальний рівень інвестицій для виконання цієї програми оцінюється в 110 мільярдів гривень.

Довідка УНІАН. "Полтавагазвидобування" веде розробку родовищ вуглеводнів на східній і центральній частині України (Полтавська, Харківська, Сумська і Полтавська області).

"Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромышленных управління "Шебелинкагазвидобування", "Полтавагазвидобування", "Харьковгазвыдобування" і "Львовгазвидобування". 100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".

Колтюбинговое обладнання – це система гнучких труб, які використовуються для видобутку нафти або природного газу. На відміну від традиційних збірних бурильних труб, такі труби, завдяки своїй гнучкості, здатні надати доступ навіть в бічні і горизонтальні стовбури, крім того не потрібно проводити операції по збірці або розбиранні бурильної колони. Ця технологія дозволяє наростити видобуток вуглеводнів на вже розроблених свердловинах.