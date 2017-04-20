Початок виробництва iPhone в Індії відкладається – ЗМІ

Старт виробництва смартфонів iPhone американської корпорації Apple в Індії відкладається до травня, повідомляє видання Economic Times з посиланням на джерела.

Читайте такожApple думає про покупку бізнесу Toshiba з виробництва пристроїв пам'яті

Раніше повідомлялося, що виробництво може початися вже в квітні. При цьому мова поки йде не про повномасштабне виробництво, а про "пробне складання". Виробничі операції, як і планувалося, почне тайванська компанія Wistron, що займається складанням продукції Apple, на своєму підприємстві в промисловому хабі на сході Бангалора, штат Карнатака.

"Заявка (Apple) особливо не просунулася вперед після проходження ключових міністерств, а саме міністерства промисловості, технологій і фінансів", — заявило виданню джерело в уряді штату, передає РИА Новости.

У кінці січня делегація Apple провела зустрічі з урядовцями в Нью-Делі. Компанія донесла до них свої запити для налагодження виробництва, які включають звільнення від сплати компенсаційного мита на складальні компоненти. На думку представника уряду штату Карнатака, центральна влада побоюється, що ця вимога не вкладається в рамки нового закону про єдиний податок на товари і послуги, який, як очікується, набуде чинності з 1 липня.

Читайте такожApple може позбавити новий iPhone сканера відбитків пальців

Тим не менш, за словами співрозмовника видання, Apple продовжить роботу над реалізацією планів щодо складального виробництва в Бангалорі, оскільки "сьогодні Індія є тим ринком, який сьогодні вона (корпорація Apple) навряд чи може дозволити собі ігнорувати".

Інший регіональний чиновник заявив виданню, що влада Карнатаки розраховує, що в кінцевому підсумку Apple налагодить повноцінне виробництво — не тільки складання з готових імпортованих компонентів, але й виробництво самих компонентів у Бангалорі.

Інтерес Apple до індійського ринку пояснюється позитивною динамікою продажів у цій країні на фоні падіння або уповільнення темпів зростання на ринках інших країн. Поки частка продукції Apple на індійському ринку мала. Серпневе дослідження компанії Strategy Analytics, показало, що частка операційної системи Apple iOS на другий квартал 2016 року становила 2,4%. При цьому очікується, що індійський ринок смартфонів обжене американський у 2017 році і стане другим у світі після китайського.