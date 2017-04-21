В Україні сповільнився спад промвиробництва

В Україні в березні другий місяць поспіль зафіксовано спад промислового виробництва в річному вираженні, який порівняно з березнем 2016 року, без урахування коригування на ефект календарних днів, сповільнився до 2,7% після 4,6% місяцем раніше.

Читайте такожЗростання цін виробників промпродукції в Україні сповільнилося до 38%

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів спад промвиробництва у березні у річному вираженні прискорився до 2,9% після 1,7% у лютому до лютого.

За інформацією Держстату, порівняно з попереднім місяцем, лютим 2017 року, промвиробництво в березні зросло на 8,9% без урахування сезонної коригування, але при цьому знизилася на 1,6% з урахуванням коригування.

З початку року, в січні-березні, порівняно з аналогічним періодом попереднього року промвиробництво знизилося на 0,7%.

У повідомленні наголошується, що найбільше падіння промвиробництва в березні 2017 року порівняно з березнем 2016 року зафіксовано у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - на 27%, видобутку кам'яного та бурого вугілля - на 19,3%, виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - на 19,3%.

Падіння в березні до лютого відбулося тільки у постачанні електроенергії, газу та пари - на 15,5%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, промвиробництво в Україні в лютому 2017 року порівняно з лютим 2016 року, без урахування коригування на ефект календарних днів, впало на 4,6% після зростання на 5,6% місяцем раніше.

Зростання промвиробництва в Україні за 2016 рік, порівняно з 2015 роком, становило 2,4%, після падіння показника 4 роки поспіль - у 2012-2015 роках.