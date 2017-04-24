Україна зберегла 11-те місце в рейтингу виробників сталі, скоротивши її виробництво

Українські металурги в березні 2017 року порівняно з березнем минулого року скоротили виробництво сталі на 4,5% - до 2,105 мільйона тонн, зберігши при цьому 11-е місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За підсумками січня-березня поточного року Україна скоротила виробництво сталі в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 0,1% - до 6,1 мільйона тонн, також зберігши при цьому 11-е місце в світовому рейтингу виробників сталі.

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Згідно з повідомленням, у березні лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно зберіг Китай з показником 72 мільйонів тонн (зростання на 1,8% до березня 2016 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в наступному порядку: Індія (9 мільйонів тонн, +8,2%), Японія (8,9 мільйона тонн, +1,8%), США (7 мільйонів тонн, +3,4%), Росія (6,2 мільйона тонн, +1,4%), Південна Корея (6,1 мільйона тонн, +6,4%), Німеччина (3,9 мільйона тонн, +1,9%), Туреччина (3,1 мільйона тонн, +14%), Бразилія (2,8 мільйона тонн, +13,7%) і Італія (2,2 мільйона тонн, +9,5%),

В цілому в березні 2017 року порівняно з березнем минулого року 67 країн, які входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 4,6% - до 144,9 мільйона тонн.

Згідно зі звітом асоціації, за січень-березень позиції лідера продовжує утримувати Китай – 201,1 мільйона тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 4,6%).

Далі слідують: Японія (26,2 мільйона тонн, +1,5%), Індія (25,8 мільйона тонн, +10,7%), США (20,4 мільйона тонн, +3,8%), Росія (17,9 мільйона тонн, +4,1%), Південна Корея (17,3 мільйона тонн, +4,6%), Німеччина (11 мільйонів тонн, +1,8%), Туреччина (8,8 мільйона тонн, +14,1%), Бразилія (8,3 мільйона тонн, +10,9%) та Італія (6,1 мільйона тонн, +5,5%),

За 3 місяці 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року 67 країн, які входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 5,7% – до 410,5 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2016 року зберегла 10-е місце в світовому рейтингу виробників сталі, збільшивши виробництво на 5,5% порівняно з 2015 роком - до 24,2 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-е місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 мільйона тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-е місце з результатом виплавки 27,2 мільйона тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого було найбільш помітно в 2015 році, – зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менш, за підсумком 2015 року Україна зберегла 10-е місце в галузевому рейтингу.