Завод Ярославського з моменту запуску виробництва випустив понад 300 тракторів

Харківський тракторний завод відновлює виробничий ритм після торішнього вимушеного 10-місячного простою. За лютий-квітень 2017 року з конвеєра зійшло 302 трактора моделей ХТЗ-150К, ХТЗ-240К, ХТЗ-17221 і ХТЗ-242К, повідомляє прес-служба підприємства.

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Основними споживачами виробленої ХТЗ техніки стали аграрії України і країн СНД. Як повідомлялося раніше, група DCH, яка належить Ярославському, відкрила ХТЗ кредитну лінію на суму 400 мільйонів гривень.

"Стабільне фінансування дозволило керівництву заводу в стислі терміни закупити необхідні комплектуючі, повністю закрити заборгованість по заробітній платі, провести підготовчі роботи і відновити виробничий процес", - йдеться в офіційному прес-релізі заводу.

Як відомо, Харківський тракторний завод веде свою історію з 1930 року, є одним з найбільших машинобудівних підприємств України. Завдяки багаторічній практиці поставок продукції на експорт, торгова марка "ХТЗ" входить до числа найвідоміших за кордоном українських брендів.

Стратегія ХТЗ на даний час орієнтована на відновлення ринкових позицій як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Власник та інвестор заводу Олександр Ярославський силами групи DCH вже реалізував низку успішних проектів відродження промислових підприємств, а також вклав понад 1 мільярд доларів в інвестиційні проекти в Харківському регіоні (включаючи 300 мільйонів доларів на підготовку інфраструктури Харкова до Євро-2012: будівництво аеропорту, стадіону, першого в місті 5*готелю і супутніх об'єктів).