"Укроборонпром" планує збільшити дохід від експорту на 15%

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, планує у 2017 році збільшити дохід від експорту своєї продукції на 15%. Про це повідомив на прес-конференції заступник генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності "Укроборонпрому" Денис Гурак.

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"Найбільший провал був у 2015 році, коли експорт був на рівні 550-600 мільйонів доларів. У минулому році зростання експорту було на рівні 25% до 759 мільйонів доларів, а портфель експортних замовлень становив майже 1,5 мільярда доларів. Це означає, що валютна виручка в цьому і наступного року буде рости приблизно такими ж темпами. Тому 15-20% - це реалістичне зростання, враховуючи нові замовлення, які надходять", - сказав він.

При цьому Гурак зазначив, що без внутрішнього реформування "Укроборонпрому" зростання неможливе.

Також, за його словами, з боку Росії ведеться інформаційна війна проти "Укроборонпрому" в боротьбі за ринки збуту.

"Понад 80% негативної інформації надходить з російських інформаційних джерел або з окупованих територій", - сказав Гурак.

Він також зазначив, що у співпраці з країнами НАТО пріоритетними для держконцерну є системи ППО і корабельна техніка.

Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" в 2016 році отримав 28,3 мільярда гривень чистого прибутку, що на 31,2% більше, ніж у 2015 році.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.