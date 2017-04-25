Пов'язані з Мартиненком держпідприємства торгують через нові "прокладки" - ЗМІ

Попри гучні арешти, ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та ПАТ "Об’єднана гірничо – хімічна компанія" продовжують торгувати своєю продукцією через нові "прокладки", які прийшли на заміну австрійським "Bollwerk" і "Steuermann".

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Про це пишуть "Наші гроші".

За даними видання, на зміну австрійським фірмам "Bollwerk" і "Steuermann" прийшли компанії з Німеччини та Естоні.

"Новим посередником стала фірма з Німеччини "TS Taunus Chemical GmbH", зареєстрована на таку собі фрау Наталю Стрейтенберг (Natalia Streitenberg)", - пише видання.

При цьому ціна на продукцію українського підприємства залишилася такою ж, як тоді, коли посередником був австрієць Вольфганг Ейбергер, на якого були записані згадані "Bollwerk" і "Steuermann".

Наприклад, корейці "Daesung Logistics Co., Ltd." як брали у січні-лютому у ОГХК рутиловий концентрат по $590 за тонну через "Bollwerk", так і продовжили з 29 березня отримувати цей самий концентрат по такій самій ціні через "TS Taunus Chemical GmbH".

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Така сама історія з заміною австрійської "прокладки" на імпортних потоках сталась і на "Східному гірничо-збагачувальному комбінаті", додають "Наші гроші".

Держпідприємство регулярно купує сірку у російського виробника "Каспийгаз", а контрактоутримувачем по цій схемі завжди була та сама австрійська "Steuermann". І ось з березня посередницькі функції перейшли з дискредитованої фірми на новеньку "прокладку" – тепер каспійський потік йде через естонську фірму "AltairTRADE OU", зареєстровану в листопаді 2016 року. При цьому, ціна як була, так і залишилась 9 центів за кілограм.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Мартиненка в рамках розслідування справи про розкрадання коштів ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

За версією слідства, ДП "СхідГЗК" уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн доларів.

Мартиненку повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Своєю чергою Мартиненко заявив, що вважає відкрите проти нього кримінальне провадження політично вмотивованим.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки 15 народних депутатів та чотирьох міністрів від "Народного фронту", хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у 300 млн грн.

За інформацією НАБУ, у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів ДП "СхідГЗК" детективи НАБУ вже повідомили про підозру п’ятьом особам (двоє організаторів, двоє пособників і один виконавець злочинної схеми).

Крім екс-депутата, про підозру повідомлено в.о. генерального директора ПАТ "Об’єднана гірничо – хімічна компанія", першому заступнику голови правління НАК "Нафтогаз України" та генеральному директору ДП "СхідГЗК".

П’ятій особі — одному з керівників державного концерну "Ядерне паливо", до якого входить ДП "СхідГЗК", — повідомлено про підозру у порядку, встановленому для випадків, коли підозрюваний знаходиться поза межами України, оскільки ця особа ще у березні покинула територію України та досі не повернулася.