"Нафтогаз" з травня знижує ціни на газ для промисловості

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» з 1 травня поточного року знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 2,8% порівняно з квітнем – до 7 456,8 грн з 7 675 грн за тис. кубометрів, йдеться в повідомленні компанії.

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Разом з тим, за даними «Нафтогазу», максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 травня буде знижено на 2,7% – до 8 282,4 грн з 8 516,4 грн за тис. кубометрів.

Як відзначили в компанії, цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед «Нафтогазом» чи купуватиме не менш ніж 50 млн кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна палива. У всіх інших випадках застосовується вища ціна.

Усі ціни на паливо вказані з урахуванням ПДВ і тарифів на транспортування магістральними та розподільчими трубопроводами.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Національну комісію, яка здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

У квітні 2017 року «Нафтогаз» знизив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 10,3% порівняно з березнем 2017 року – до 7 675,2 грн за тис. куб. м, а також максимальні ціни – на 9,7%, до 8 516,4 за тис. куб. м.