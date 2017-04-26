У російському Липецьку почалася ліквідація фабрики Roshen – ЗМІ

У Липецьку почали звільняти працівників кондитерської фабрики Roshen. Без роботи залишаються близько 700 осіб.

Перших 85 працівників розрахували 24 квітня, розповів перший заступник начальника управління праці та зайнятості Липецької області Віктор Кірей, слова якого передає КП.

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"Людям провели розрахунок, видали документи. Тепер вони стануть на облік в центр зайнятості", - заявив він. Другу партію співробітників повинні були розрахувати 25 квітня.

Видання зазначає, що середня зарплата працівників фабрики становила 30-34 тис. руб. (у середньому до 16 тис. грн).

Як повідомлялося раніше, 20 січня українська кондитерська корпорація Roshen оголосила про зупинку виробничої діяльності своєї фабрики в Липецьку (РФ) з політико-економічних причин.

Прес-служба компанії нагадала, що продаж російської фабрики неможливий через арешт майна, накладений Слідчим комітетом Російської Федерації в рамках порушеної кримінальної справи.

Корпорація Roshen – один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Кременчуцька та дві Вінницькі кондитерські фабрики, Вінницький молочний завод "Рошен", дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики, Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина).

Корпорація належить президентові України Петру Порошенку, який на час президентства передав свою частку (85%) у так званий сліпий траст під управлінням інвестиційного банку Rothschild. Інші акції Roshen належать генеральному директору корпорації В'ячеславу Москалевському (13%) і чотирьом менеджерам корпорації (по 0,5%).