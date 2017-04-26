Китай спустив на воду перший авіаносець власного виробництва (фото)

У Китаї спустили на воду перший авіаносець власного виробництва, повідомляє Reuters. Агентство зазначає, що ця подія відбулася на фоні зростання напруженості в районі Корейського півострова.

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Як передає портал Sina.com, до будівництва власного авіаносця Пекін приступив у 2013 році. Спуск на воду авіаносця був проведений після святкування річниці заснування Військово-морських сил Китаю. В той же час його остаточне введення в дію очікується не раніше 2020 року.

Про плани спустити на воду авіаносець, якому присвоїли тип 001А, Китай повідомив в кінці березня. На корабель вже встановлено радіолокаційне обладнання, а робітники завершили фарбування корпусу. У той же час невідомо, чи розміщено на ньому якесь озброєння, пише РБК.

На озброєнні флоту Китаю вже стоїть авіаносний крейсер «Ляонін». Перший китайський авіаносець спочатку був закладений в Радянському Союзі як авіаносний крейсер «Рига» проекту 1143.6. Він був спущений на воду в 1988 році в Миколаєві, а в 1990 році його перейменували в «Варяг». Після розпаду СРСР авіаносець був переданий Україні, яка направила пропозицію про його купівлю в КНР.

У 1998 році «Варяг» купила китайська компанія Chong Lot Travel Agency Ltd за $20 млн. Компанія стверджувала, що побудує на його базі парк розваг, однак після транспортування в Китай він був переданий Військово-морського флоту і пройшов реконструкцію. На озброєння він був прийнятий у 2012 році.