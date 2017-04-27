Україна практично повністю імпортозамістила військову продукцію з Росії - Мінекономрозвитку

Україна здійснила практично повне імпортозаміщення продукції військового призначення з Російської Федерації. Про це заявив в ході оборонного форуму заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко.

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"Я хочу сказати, що вже до 100% ми виконали імпортозаміщення товарів, які стосувалися Російської Федерації у сфері оборонного комплексу",- сказав він.

При цьому Бровченко зазначив, що зараз проводиться робота над створенням загальнонаціонального реєстру з імпортозаміщення у сфері оборонного комплексу.

Як повідомляв УНІАН, у березні Міністерство економічного розвитку і торгівлі закликало промислові підприємства спільно взяти участь у створенні загальнонаціонального реєстру імпортозаміщення і кооперації, покликаного полегшити підприємствам оборонного сектора пошук партнерів для заміщення товарів російського виробництва.