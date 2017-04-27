Держзамовлення Міноборони з військової продукції в 10 разів менше за потреби - експерт

Державне замовлення міністерства оборони України з військової продукції в 10 разів менше від потреби. Про це сказав в ході оборонного форуму заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України в 2015-2016 роках Руслан Корж.

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"Держоборонзамовлення як мінімум в 10 разів менше за мінімальні потреби, які існують у Збройних силах України", - сказав він.

Корж зазначив, що за частку держоборонзамовлення борються сотні підприємств.

"Якщо розділити обсяг держзамовлення на кількість підприємств ОПК, то на одне підприємство припадає 1-2 мільйона євро на рік. Як наслідок - відсутність засобів для розвитку, висока собівартість і стимул для збереження монопольного становища в країні", - сказав він.