Квартальний прибуток Samsung зріс до максимуму більш ніж за три роки

Чистий прибуток Samsung в I кварталі збільшився в річному зіставленні на 46% — до 7,68 трлн південнокорейських вон ($6,8 млрд) — найвищого рівня більш ніж за три роки. Виручка зросла на 2% — до 50,55 трлн вон ($45,5 млрд), повідомляє RNS. У квартальному зіставленні виручка скоротилася на 5%.

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У сегменті споживчої електроніки виручка становила 10,34 трлн вон ($9,31 млрд), показавши зростання в річному зіставленні на 3% і падіння в квартальному на 29%. В IT і мобільному сегменті виручка скоротилася на 15% в річному і на 0,5% в квартальному зіставленні — до 23,5 трлн вон ($21,15 млрд). В сегменті рішень для пристроїв (device solutions — сюди входить виробництво напівпровідників та ін.) виручка збільшилася на 33% у річному і на 3% в квартальному зіставленні — до 22,85 трлн вон ($20,57 млрд).

У цьому сегменті операційний прибуток зріс на 5,26 трлн вон ($4,73 млрд) — до 7,59 трлн вон ($6,83 млрд). Навпаки, в сегменті споживчої електроніки було зафіксовано зниження операційного прибутку на 0,12 трлн вон ($108 млн) — до 0,38 трлн вон ($342 млн), IT і мобільному — на 1,83 трлн вон ($1,65 млрд), до 2,07 трлн вон ($1,86 млрд).

Компанія очікує, що в II кварталі попит на смартфони і планшети залишиться приблизно на рівні I кварталу. В цілому в поточному році очікується значний попит на оновлення смартфонів середнього і верхнього цінового сегментів, однак у другому півріччі Samsung прогнозує посилення конкуренції через передбачувану появу на ринку нових пристроїв.

Samsung також очікує зростання попиту на свої модулі пам'яті — передбачається, що протягом року співвідношення попиту і пропозиції на них залишиться сприятливим.