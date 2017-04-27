"Антонов" збільшив прибуток у 4 рази – "Укроборонпром"

Державне підприємство «Антонов», єдиний в Україні виробник літаків, за підсумками 2016 року збільшило чистий прибуток в 4 рази в порівнянні з 2015 роком - до 178,1 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба держконцерну «Укроборонпром», до складу якого входить «Антонов».

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«Прибуток «Антонова» стабільно зростає вже другий рік поспіль. У 2014 році він становив 39,3 млн грн, у 2015 році - 42,7 млн ​​грн, а в 2016 році зросла до 178,1 млн грн», - йдеться в повідомленні.

В «Укроборонпромі» зазначили, що «Антонов» лише за півтора року створив Ан-132D – перший український літак без російських комплектуючих. До його виробництва долучилися потужні міжнародні компанії: Pratt&Whitney (Канада), Honeywell (США), Dowty Propellers (Велика Британія), Liebherr−Aerospace Toulouse SAS (Франція). Нещодавно новітній літак успішно здійснив перший політ.

Також восени 2016 року «Антонов» презентував безпілотний авіаційний комплекс «Горлиця». Це перший український ударний безпілотник із високоточними засобами ураження.

Зазначається, що підприємство значно розширило коло іноземних партнерів та підписало низку важливих угод із Саудівською Аравією, Канадою, США, Великою Британією та іншими західними країнами.

В «Укроборонпромі» додають, що «Антонов» виконав програму імпортозаміщення російських складових у виробництві своєї техніки і отримав держзамовлення від Міністерства оборони України.

Як повідомляв УНІАН, у кінці березня 2015 року Кабінет міністрів України передав держпідприємство "Антонов" до складу державного концерну "Укроборонпром".

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.

Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.