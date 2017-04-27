Найбільше українське підприємство з випуску авіадвигунів збільшило прибуток майже в 5 разів

Найбільше українське підприємство з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок «Мотор Січ» в першому кварталі 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшило чистий прибуток у 4,8 раза – до 1,456 млрд грн з 304,6 млн грн.

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Відповідні дані містяться в квартальному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід компанії за звітний період скоротився на 63% – до 3,43 млрд грн, валовий прибуток зріс на 46% – до 1,977 млрд грн, а операційний прибуток – у 2,9 раза, до 1,524 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року компанія «Мотор Січ» скоротила чистий прибуток на 36,4% – до 2,186 млрд грн з 3,435 млрд грн.

Довідка УНІАН. Акціонерна компанія «Мотор Січ» є одним із найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне обладнання.