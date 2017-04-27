Держгеонадр позбавила "Чорноморнафтогаз" спецдозволів на видобуток газу на двох родовищах

Державна служба геології та надр України призупинила дію спецдозволів на видобуток природного газу на двох родовищах для державної компанії «Чорноморнафтогаз» у зв'язку із заборгованістю підприємства по сплаті ренти у розмірі 23 млн грн.

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«Державна служба геології та надр України призупинила дію спеціальних дозволів на родовищах «Штормове» та «Одеське» (розташовані на шельфі Чорного моря – УНІАН) для товариства «Чорноморнафтогаз» через борги з рентної плати в сумі понад 23 млн грн», - йдеться в повідомленні прес-служби Держгеонадр.

Згідно з повідомленням, Держгеонадр була зобов'язана призупинити дію спеціальних дозволів після того, як надала підприємству 30 днів для усунення порушення.

«Надрокористувач не скористався наданим терміном, і тільки після цього дію спеціальних дозволів було зупинено. Держгеонадр повідомляє, що готова розглянути питання про поновлення дії спецдозволів після усунення вищезазначеного порушення, як того вимагає закон», - відзначили в прес-службі, додавши, що спецдозволи не анульовано, а лише призупинено.

Як повідомляв УНІАН, збитки, завдані «Чорноморнафтогазу» в результаті анексії Криму Росією в березні 2014 року, оцінюються в 14,9 млрд грн. На сьогодні держкомпанія судиться з багатьма своїми кредиторами, які вимагають проведення процедури банкрутства підприємства. При цьому «Чорноморнафтогаз» накопичує борги, не маючи значних ресурсів для їх погашення.

Для вирішення цієї ситуації наприкінці березня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про стабілізацію фінансової та виробничої ситуації держкомпанії «Чорноморнафтогаз», який передбачає введення тимчасової заборони на відчуження майна компанії в рахунок існуючих боргів і продовження дії спецдозволів на видобуток газу.

Даний законопроект пропонує продовжити термін дії спецдозволів на видобуток газу, а також до 1 січня 2019 року зупинити всі виконавчі провадження щодо «Черноморнафтогазу», у тому числі арешти або відчуження майна. Також вводиться заборона на порушення справи про банкрутство держкомпанії до початку 2019 року.

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

На балансі «Чорноморнафтогазу» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1,2 млн тонн, по нафті – 2,5 млн тонн.