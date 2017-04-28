Квартальний прибуток LG зріс до максимуму майже за 8 років

Південнокорейська LG Electronics Inc повідомила, що операційний прибуток за перший квартал зріс до максимуму майже за вісім років на фоні підйому продажів побутової техніки та телевізорів, додавши, що виручка, швидше за все, збільшиться в поточному кварталі.

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Другий за величиною виробник телевізорів після Samsung Electronics Co Ltd повідомив, що прибуток у січні-березні становив 922 мільярда вон ($816 мільйонів), збільшившись на 82 відсотка в річному вираженні і збігшись із оприлюдненим у квітні прогнозом компанії, повідомляє Рейтер.

Виручка збільшилася на 9,7 відсотка до 14,7 трильйона вон, також виправдавши очікування виробника.

"Ми очікуємо зростання виручки у другому кварталі на 7-9 відсотків у порівнянні з першим кварталом", - повідомила LG.

Операційний прибуток підрозділу побутової техніки становив 521 мільярд вон завдяки попиту на преміальні товари, у тому числі пральні машини та холодильники.

Прибуток телевізійного підрозділу компанії становив 382 мільярда вон, однак підрозділ мобільних телефонів відзвітував про операційний збиток у 200 мільйонів вон, восьмий квартал поспіль.