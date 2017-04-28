"Азовсталь" Ахметова в 2016-му заробила 560 мільйонів проти мільярдних збитків роком раніше

Металургійний комбінат «Азовсталь» (Маріуполь, Донецька обл.), що входить в гірничо-металургійну групу «Метінвест», в 2016 році отримав 558 млн грн чистого прибутку, тоді як 2015 рік підприємство завершило зі збитками 1,8 млрд грн.

Читайте такожMoody's і Fitch підвищили рейтинги "Метінвесту" після завершення реструктуризації боргів

Відповідні дані містяться в квартальному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід компанії за звітний період збільшився на 24% – до 32,7 млрд грн. У 2016 році компанія отримала 1,8 млрд грн валового прибутку, тоді як 2015 рік підприємство завершило з 1 млрд грн валового збитку. Операційний прибуток «Азовсталі» у 2016 році становив 703 млн грн, тоді як в 2015 році компанія закінчила з 2,2 млрд операційного збитку.

Як повідомляв УНІАН, меткомбінат "Азовсталь" завершив 2015 рік зі збитками 1,8 млрд грн, тоді як 2014 рік підприємство завершило з прибутком в 916 млн грн.

Довідка УНІАН. «Металургійний комбінат «Азовсталь» - сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виробляти на рік понад 5,5 млн. тонн чавуну, більше 6,4 млн. тонн сталі, в тому числі конвертерної 4,4 млн тонн, більше 4,4 млн. тонн прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень становлять 285 тис. тонн на рік, помольних куль - 170 тис. тонн на рік.

Підприємство входить до складу групи «Метінвест».

«Метінвест» – найбільший в Україні і один із найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група компаній «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).