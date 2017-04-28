Одеський припортовий завод скоротив збиток у 3,7 раза

Одеський припортовий завод (ОПЗ), одне з найбільших хімічних підприємств України, в січні-березні 2017 року скоротило чистий збиток в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року в 3,7 раза – до 111,6 млн грн з 418,6 млн грн.

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Такі дані містяться в квартальному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід заводу від реалізації продукції в першому кварталі 2017 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року в 6,7 раза – до 256 млн грн з 1,719 млрд грн.

Валовий збиток підприємства за звітний період становив 35 млн грн, тоді як аналогічний період минулого року ОПЗ закінчив з валовим прибутком 99,9 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року провалилася третя за рахунком спроба приватизувати 99,6% акцій ОПЗ зі стартовою ціною 5,16 млрд грн. У зв'язку з цим його подальша діяльність опинилася під загрозою зупинки через великі борги. 30 грудня ОПЗ оголосив про припинення своєї роботи через високу ціну на газ і заборгованість перед «Нафтогазом».

24 лютого 2017 року ФДМУ завершив прийом пропозицій від потенційних партнерів про запуск ОПЗ. У фонді розглядалися варіанти передачі заводу в оренду, управління, запуску роботи за давальницькою схемою і купівлі підприємством газу.

2 березня тодішній глава ФДМУ Ігор Білоус повідомив, що Фонд держмайна вибрав дві компанії групи «Енергетичні ресурси України» - «ЕРУ Трейдинг» і ERU Management Services LLC для постачань газу на ОПЗ за давальницькою схемою, тобто компанії будуть постачати природний газ, а завод буде розраховуватися з ними частиною виробленої продукції (мінеральними добривами).

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.