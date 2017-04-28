"Західукргеологія" планує пробурити нову свердловину

Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії "Надра України" "Західукргеологія" планує пробурити пошукову свердловину №17-Ретичинська. Розвідувальні роботи проведуть у Яворівському районі на Львівщині в окремому структурному блоці Ретичинського газового родовища.

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- Головне завдання, яке стоїть перед нами - пошук покладів газу у верхньо - нижнедашавских відкладах нижнього сармату і оцінка їх промислового значення, — розповів директор ДП НАК "Надра України" "Західукргеологія" Дмитро Штикало. - За результатами буріння ми очікуємо збільшення власного видобутку вуглеводнів.

Про доцільність буріння пошукової свердловини №17-Ретичинская рішення було прийнято у вересні минулого року на геолого-геофізичному нараді ДП НАК "Надра України" "Західукргеологія", яке відбулося за участю представників Національної акціонерної компанії "Надра України" "Західукргеологія", ДП "Укргеофізика" і вчених. За результатами наради прийняли рішення про будівництво пошукової свердловини з проектною глибиною понад 1,5 тисячі метрів з метою збільшення видобутку газу.

- №17-Ретичинська з початку і до кінця буде пробурена за власні кошти Компанії. Завдяки їй, ми очікуємо отримати можливість збільшення видобутку вуглеводнів, а також вона дасть імпульс для проведення геологорозвідувальних робіт на інших родовищах, - розповідає Голова правління Національної акціонерної компанії "Надра України" Ярослав Климович. - З 31 березня цього року ми розпочали монтаж бурової установки до 8 травня плануємо закінчити підготовчі роботи і приступити до буріння свердловини.

Примітно, що в 2017 році "Західукргеологія" відзначає славний ювілей - 60-річчя з дня створення. Підприємство за шість десятиліть власної історії набуло великого досвіду розвідки родовищ газу, нафти, рудної та нерудної сировини для різних галузей промисловості, геолого-екологічні дослідження на територіях Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Тернопільської областей. ДП "Західукргеологія" володіє банком унікальної геологічної інформації і сучасною технологією її обробки.

Українська геологія наступного року відзначатиме 100-літній ювілей. І нам хотілося б до такої знаменної події в 2018 році подати перший звіт про видобутий газ із свердловини №17-Ретичинская в Державну службу геології та надр України.