У Китаї найбільший у світі літак-амфібія успішно пройшов перше випробування

Розроблений китайськими дизайнерами та визнаний найбільшим у світі сучасним гідролітаком AG600 успішно пройшов наземне випробування. Конструктори повітряного судна зазначили, що літак готовий до першого польоту, передає РБК.

Найбільший у світі літак-амфібія AVIC AG600, розроблений китайськими інженерами, пройшов наземне випробування. Про це пише місцеве видання Sina з посиланням на Китайську авіабудівну корпорацію (AVIC).

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Випробування пройшли в міському окрузі Чжухай на південному березі Китаю в суботу, 29 квітня. Пілоти перевірили системи управління літаком, його здатність здійснювати маневри в повітрі і при посадці, системи зв'язку з диспетчерами та інші функції, які повинно виконувати повітряне судно.

У компанії-розробнику відзначили, що успішне проходження наземних тестів свідчить про базову готовність літака до здійснення першого польоту.

Планується, що перший політ AG600 над сушею відбудеться вже в травні, а восени літак-амфібію випробують над водою.

Китайський літак-амфібія AG600 призначений для потреб цивільної авіації. Зокрема, його будуть використовувати для боротьби з лісовими пожежами та для проведення рятувальних операцій. Основна його перевага як гідролітака полягає в тому, що для його зльоту і посадки не потрібна спеціально обладнана смуга, для цього повинна бути, наприклад, поверхня води необхідної площі.

The Guardian зазначає, що за розміром AG600 можна порівняти з Boeing 737. Розмах крила повітряного судна становить 39 м, довжина - 36,8 м. Його максимальна злітна маса становить 53,5 тонни, на своєму борту він може розмістити до 50 пасажирів. Він здатний розвивати швидкість до 500 км/год, дальність польоту при цьому досягає 4,5 тис. км, а максимальна тривалість перебування в повітрі - 12 годин.

AG600 є найбільшим з нині існуючих гідролітаків. Найбільшим в історії залишається розроблена американською компанією під керівництвом Говарда Хьюза транспортний дерев'яний літаючий човен Hughes H-4 Hercules, більш відомий як «Смерековий гусак». Розмах його крил становить 98 м, вага - 136 тонн.