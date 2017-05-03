Apple відзвітувала про несподіване падіння продажів iPhone

Компанія Apple у вівторок, 2 травня, відзвітувала про результати за другий квартал 2017 фінансового року, повідомивши про падіння продажів iPhone, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Компанія пояснює це тим, що клієнти, можливо, утримувалися від купівлі смартфонів в очікуванні ювілейної, 10-й за рахунком, новинки.

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Так, за другий квартал 2017 року компанія продала 50,76 млн iPhone в порівнянні з 51,19 млн телефонів роком раніше. При цьому, як зазначає Reuters, показник виявився гіршим за прогнози аналітиків, які очікували продажі iPhone на рівні 52,27 млн.

Незважаючи на падіння продажів телефонів, квартальні доходи компанії від їх продажу зросли на 1,2%, чому сприяла більш висока середня ціна продажу.

Також корпорація відзвітувала про збільшення програми повернення капіталу акціонерам до $300 млрд, квартальних дивідендів на 10,5% і запасів грошей до $256,8 млрд (+10 млрд). Проте інвесторів це не вразило, ціна на акції Apple за підсумками торгів у вівторок опустилася на 1,9%, до $144,65.